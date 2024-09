Das "Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam e.V." ist am Donnerstag verboten worden. Die Polizei durchsucht Räume des Vereins in Brandenburg und in Berlin. Das Innenministerium wirft dem Verein Nähe zur Muslimbruderschaft und zur Hamas vor.

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat das Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam (IZF) verboten. In den Vereinsräumlichkeiten in Fürstenwalde (Oder-Spree) sowie in Privatwohnungen in Brandenburg und Berlin fänden am Donnerstag Durchsuchungen durch die Polizei statt, teilte das Ministerium mit.

Der Verein sei dem Spektrum der Muslimbruderschaft und der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas zuzuordnen, begründete das Ministerium den Schritt.