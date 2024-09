Der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) lehnt eine Schließung der Komischen Oper ab. Für ihn komme sie nicht in Frage, sagte er im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses am Montag.

Ex-Intendant Kosky warnt vor Aus der Komischen Oper in Berlin

In der Koalition waren Überlegungen laut geworden, auch über einen dauerhaften Verbleib der Komischen Oper am Interimsstandort Schillertheater nachzudenken und die Sanierung des Stammhauses an der Behrenstraße/Unter den Linden zumindest auszusetzen. Für die Sanierung waren zuletzt rund 480 Millionen Euro genannt worden.