Ein Baustopp an der Komischen Oper Berlin würde nach Aussage ihres früheren Intendanten Barrie Kosky das Ende des Opernhauses bedeuten. In einer öffentlichen Erklärung rief der 57-jährige Opernregisseur am Mittwoch zum Protest gegen entsprechende Überlegungen in der schwarz-roten Koalition in Berlin auf.

Er sei "zutiefst schockiert und empört", dass "von einer Handvoll Politiker:innen und Bürokrat:innen" diskutiert werde, die Komische Oper nicht in ihr "rechtmäßiges und geliebtes Haus" an der Behrenstraße zurückkehren zu lassen, schrieb Kosky. Das Schillertheater als Interimsspielstätte sei ein Provisorium, in dem die Komische Oper ihre Arbeit nur während der Renovierung fortsetzen könne.