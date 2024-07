Wie viele Gebäude in Berlin ist auch die Komische Oper ein wildes Puzzle aus Teilen unterschiedlichen Alters: Der Zuschauerraum von 1892 überlebte den Krieg und wurde anschließend in eine modernes architektonisches Ganzes integriert - die letzte Sanierung fand Ende der 1960er Jahre statt. Dass die mal wieder nötig war, wurde spätestens klar, als über den Publikumsreihen ein Netz aufgespannt werden musste: Von der Stuckdecke waren Teile abgebrochen und ins Parkett gefallen, so Philip Bröking, der mit Susanne Moser die Doppelspitze der Komischen Oper bildet.

"Monika Grütters [Anm. d. Red.: ehemalige Kulturstaatssekretärin] hat das mal sehr richtig gesagt: Alles, was kulturell in Berlin stattfindet, strahlt in die Republik aus. Und wir wissen, es wird in Düsseldorf ein neues Haus gebaut, die sind übrigens kostenmäßig – wie auch in Stuttgart – beim Doppelten", so Bröcking. Das hieße, wenn in Berlin die Lichter ausgehen würden, würde es in der Republik "zappenduster" werden.