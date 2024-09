Arno Nym Berlin Freitag, 27.09.2024 | 08:35 Uhr

Das hört sich doch ganz gut an. Viel wichtiger wäre es, meines Erachtens, Leerstand zu bestrafen. Wer Wohnraum längere Zeit in Gebieten mit Wohnungsnot leer stehen lässt, der sollte dafür ordentlich zahlen. Die Not in Berlin wäre in 2 Monaten halbiert. Bei uns gegenüber ist eine Wohnung vor dreieinhalb Jahren schön saniert worden und sie steht bis heute leer. Auch wenn sich kein Mieter findet, weil der Vermieter Traumpreise aufruft, müsste eine solche Regelung greifen. Im Grundgesetz Artikel 14 (2) steht: Eigentum verpflichtet.