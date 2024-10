Morena Berlin Dienstag, 01.10.2024 | 09:48 Uhr

Ja. Andreas. "Berlin" - geheimnisvolles Wesen -

wird es niemals schaffen, was überall in der Welt in Städten die gleichen Fragen-Aufgaben sind.

Kaum noch Platz in den Städten, um auf Highways grosse, voll krass motorisierte Schlitten durch die Häuserschluchten zu bewegen.

Und der Parkraum erst. Läufts gut, für jedes Fahrzeug 12-15qm öffentlicher Raum. Meistens im Weg stehend.

Wollen wir nicht über Luft, Lärm sprechen. Da gibts eigentlich Gesetze.



Damit kommt Berlin nicht klar. Das ist was mit Neuzeit. Mit tatsächlicher Moderne. "Autogerechte Stadt" war jetzt mehr als 70 Jahre. War und ist für die menschengerechte Stadt, vor allem deren Zentren halt nicht gemacht. Ist kein so komplizierter Sachverhalt. Falls man nicht etwas will, was es gar nicht geben kann in Zukunft: Die dem 20.Jhrd. entsprechende "autogerechte" Stadt. Nur mehr. Das Auto ist nicht gerecht. Rein strukturell-materiell. Im System Mobilität. Fakt den niemand erfindet, um einen anderen zu ärgern. Fakt halt.