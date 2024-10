Im Fall eines Neubauprojekts in der Europacity, bei dem nicht wie vereinbart 215 Sozialwohnungen, sondern teure möblierte Appartements errichtet wurden, will der Senat nicht klein beigeben. "Wir wollen das so nicht akzeptieren", erklärte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.



Eine Rechtsanwaltskanzlei sei beauftragt worden, die "Optionen auszuleuchten", die das Land habe, um Sozialwohnungen in dem Bauprojekt einzufordern. Er gehe davon aus, dass "zeitnah" feststehe, welcher Rechtsweg eingeschlagen werden könne, so Gaebler.