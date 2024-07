Ach wirklich? Berlin Freitag, 19.07.2024 | 10:49 Uhr

"Das heißt: Bauen, Bauen, Bauen!"



Dieses Argument wird so gerne gebracht, nur bringt es den Menschen mit normalen Einkommen leider wenig, wenn nur hochpreisige Wohnungen entstehen. Aus was für einer Wohnung und woher kommen Menschen, die bereit sind, für ca. 50 qm 2.000 Euro zu zahlen (in einer Anzeige gelesen)? Dafür wird doch keine einzige bezahlbare Wohnung frei. Manchmal sind das sogar Menschen, die es sich leisten können, solche Art Wohnungen als Zweit- oder Drittwohnung anzumieten, wenn sie mal in der Stadt sind. Das alles hilft dem "Durchschnittsverdiener" in Berlin aber leider überhaupt nichts. Es kommt nicht nur auf das Bauen an sondern auch darauf, was für Wohnraum entsteht. Menschen, die bereit oder in der Lage dazu sind, so viel für eine Wohnung auszugeben, haben in der Regel kein Problem damit, eine zu finden.