In Schwerin ist am Donnerstagmittag mit einem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater der Tag der Deutschen Einheit gefeiert worden. Unter den 450 Gästen waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und zahlreiche weitere Spitzenpolitiker, darunter auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) meldete sich per Videobotschaft zu Wort. Zum Auftakt der Feiern hatten Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und Erzbischof Heiner Koch zu einem ökumenischen Gottesdienst in den Schweriner Dom geladen. Auf den Straßen der Landeshauptstadt feiern Tausende Menschen den Tag bei einem Bürgerfest.

Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr Gastgeber, weil es aktuell den Vorsitz im Bundesrat innehat. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte im Mecklenburgischen Staatstheater, Ost und West hätten von der Deutschen Einheit profitiert. "Seit 34 Jahren in einem vereinten Land in Frieden, Freiheit und Demokratie" zu leben: "Das ist alles andere als selbstverständlich." Seit der Vereinigung hätten sich Mecklenburg-Vorpommern und die anderen ostdeutschen Länder enorm entwickelt. Städte und Dörfer seien schöner geworden. Gleichwohl müsse der Osten stärker wahrnehmbar sein - in Debatten wie in Führungspositionen.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte in seiner Videobotschaft, die Wiedervereinigung sei die glücklichste Stunde der jungen deutschen Geschichte. In Ostddeutschland sei eine Aufbauleistung gelungen, die beispiellos sei. "Wenn wir heute gemeinsam auf unser vereintes Deutschland schauen, können wir sagen, wir gemeinsam haben das geschaft."



Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte im Vorfeld der Feierlichkeiten Berlin den Tag der Deutschen Einheit als "für mich persönlich einer der schönsten Feiertage in Deutschland" bezeichnet. "Wir können stolz sein, wie viel wir in Deutschland, auch in Berlin erreicht haben", heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Man müsse in diesen kritischen Zeiten "mehr denn je vereint unsere Freiheit, unsere Demokratie und unsere Werte verteidigen, gegen ihre Feinde von innen und außen", so der CDU-Politiker.