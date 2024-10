"Wer zu oft zu spät kommt, den bestraft das Schulamt"

Daimon Montag, 28.10.2024 | 16:45 Uhr

Oh, dafür wäre ich auch! :-) Um im Vergleich beim Schulthema zu bleiben: Im Schnitt fällt zumindest an der öffentlichen Schule meines Sohnes über den Daumen zusammengerechnet ein Schultag durch Abwesenheit der Lehrer aus. Plus diverse Stunden, die wegen "Vertretung" nur auf dem Papier stattfinden. Teilweise gibt es wochenlang keinen Sport- oder Physikunterricht wegen Fachkräftemangel und Erkrankung des einzig fachlich befähigten Lehrers. Da könnte man fast monatlich eine "Schulabwesenheitsanzeige" raushauen, nur in umgekehrter Richtung. Anders herum werden 10 Sekunden Verspätung als "Fehlstunde" eingetragen (damit müsste mir mal mein Arbeitgeber kommen ...), und das sieht dann in der Auflistung beim Elternsprechtag aus, als wäre das Kind nie anwesend.