Schubert will mit Bürgern über Sicherheit in Potsdam sprechen

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Sicherheit in der brandenburgischen Landeshauptstadt sprechen. Das hat der SPD-Politiker am Mittwochabend im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung angekündigt.



Ein erstes Gespräch soll am 19. November mit ausgewählten Experten in Babelsberg stattfinden, ein zweites am 3. Dezember mit Potsdamerinnen und Potsdamern in der Innenstadt. Hintergrund sind mehrere Gewalttaten in der Stadt in jüngster Vergangenheit.