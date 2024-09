Mann bei Streit mit mutmaßlich Rechten bei Feuerwehrfest in Golm verletzt

Bei einem Feuerwehrfest in Potsdam-Golm ist am Wochenende ein Mann bei einem Streit verletzt worden, nachdem junge Männer rechte Parolen gegrölt haben sollen. Wie die Polizei dem rbb am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, musste der 41-jährige Besucher im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ) [Bezahlinhalt] berichtet.

Zeugenaussagen zufolge haben drei junge Männer am Samstagabend gegen 22.30 Uhr zu dem Song "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino rechte Parolen wie "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" gegrölt. Das spätere Opfer sei zusammen mit anderen auf die Gruppe zugegangen und habe sie gebeten, damit aufzuhören, sagte Polizeisprecherin Stephanie Wagner-Leppin. Daraufhin habe einer der drei jungen Männer ihn derart heftig attackiert, dass er vom Rettungsdienst behandelt werden musste.