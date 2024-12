Die Staatsanwaltschaft hat gegen eine 43-jährige Frau unter anderem wegen eines versuchten Brandanschlags auf die iranische Botschaft in Berlin Anklage erhoben.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, soll die Frau im Januar Benzin an der Einfahrt und an der Umfriedung der Botschaft in Berlin-Dahlem verteilt haben, um dieses zu entzünden. Nachdem ein erstes Entzünden misslang, verhinderte ein Mitarbeiter des Objektschutzes einen neuen Versuch, wie es weiter hieß.

Im Februar soll die Frau außerdem in der Nähe des Brandenburger Tors ein Polizeifahrzeug mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß.