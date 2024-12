Am Dienstag - direkt nach der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Schubert wegen des Verdachts der Vorteilsannahme in 67 Fällen - hatte bereits die Fraktion von BVB/Freie Wähler in der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt, dass sie das Abwahlverfahren gegen den SPD-Politiker weiter vorantreiben will. Die CDU-Stadtfraktion signalisierte Unterstützung und forderte einen "klaren Neuanfang". Damit waren rein rechnerisch bereits 25 Stimmen für den Antrag sicher.

Durch die Unterstützung der Wählergruppe "Die Andere" sind nun noch einmal sechs Stimmen hinzugekommen.