Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten nimmt das zentrale Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar künftig alleine in Hand. Das teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten auf Anfrage von rbb|24 mit. Damit wird nicht mehr - wie bisher - der Landtag, sondern die Stiftung für die Einladung von Teilnehmern am Gedenken verantwortlich sein.

Hintergrund sind Konflikte um die Teilnahme von AfD-Vertretern an Gedenkveranstaltungen für Opfer des Nationalsozialismus, wie beispielweise im September diesen Jahres in Brandenburg an der Havel. Der Landtag wäre verpflichtet, alle Parlamentarier einzuladen - die Stiftung ist es nicht.