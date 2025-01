Nach der Besetzung eines Hörsaals der Alice-Salomon-Hochschule am 6. Februar sind laut Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx mehrere Anzeigen erstattet worden. Das sagte er am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.



Nach der Besetzung habe die Hochschule Vorfälle dokumentiert, schilderte Marx. In zwölf Fällen sei Anzeige erstattet worden.



Nach Angaben des Staatssekretärs wurden sechs Postkarten entdeckt, auf denen das rote Hamas-Dreieck zu sehen war. Vier Mal sei der verbotene Slogan "From the river to the sea, palestine will bei free" festgestellt worden. Mit dem Satz ist gemeint, es solle ein Palästina geben auf einem Gebiet vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer - dort, wo sich jetzt Israel befindet.



Zudem gab es laut Marx auf Plakaten eindeutig gewaltverherrlichende und antisemitische Äußerungen. So habe ein Plakat postuliert, dass sich mit dem islamistischen Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023 der palästinensische Befreiungskampf Bahn gebrochen hätte.