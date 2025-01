rbb|24: Im Moment gibt es an den deutschen Grenzen zeitlich beschränkte Kontrollen. Wieso ist es nicht erlaubt, diese unbefristet einzurichten, wie die Union es derzeit fordert?

Pauline Endres de Oliveira: Grenzkontrollen richten sich erstmal an alle Menschen. Das wird geregelt durch den Schengener Grenzkodex. In der EU setzt man vor allem auf Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen und versucht möglichst wenig Kontrollen innerhalb der EU selbst zu schaffen – das schützt auch unser aller Freizügigkeit und Verkehrsfreiheit innerhalb der EU. Mittlerweile haben auch einige Menschen Klage gegen die Kontrollen an deutschen Grenzen eingereicht, weil diese sie zum Beispiel beeinträchtigen, wenn sie in einem Land arbeiten und in dem anderen Land leben, also sogenannte Grenzgänger sind.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg stellt bisher sehr hohe Anforderungen an das Vorliegen einer Notlage, die vorübergehende Grenzkontrollen rechtfertigen könnte. Sollten es bestimmte außergewöhnliche Umstände erfordern, dann ist es außerdem auch möglich, dass ein Mitgliedstaat in Absprache mit der EU im eigenen Land Kontrollen an den nationalen Grenzen einführt, und dann wird das von der EU auch mitorganisiert und getragen. Aber nationale Alleingänge, wie jetzt von der Union gefordert, sind im EU-Recht nur vorübergehend und in absoluten Ausnahmefällen vorgesehen.