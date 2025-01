Streckenkürzung in Südbrandenburg

Bürgermeister sechs betroffener Städte und Gemeinden protestieren gegen den Plan, die S-Bahnlinie 4 zwischen Torgau in Sachsen und Falkenberg (Elbe-Elster) ab 2026 einzustellen. Der zuständige Linienbetreiber Zweckverband für den Nahverkehrsraums Leipzig (ZVNL) hat angekündigt die S-Bahnline S4 ab dem 1. Januar 2026 zu verkürzen und die Teilstrecke zwischen Torgau und Falkenberg zu streichen. Die Verbindung rechnet sich laut dem Zweckverband nicht. Die Betriebskosten seien zu hoch und die Anzahl der Fahrgäste zu niedrig. Das sächsische Ministerium hat den Kürzungsplänen bereits zugestimmt. Die Streckenkürzung beträfe diverse Städte und Gemeinden in Elbe-Elster und Nordsachsen wie Torgau und Beilrode.

Die Bürgermeister von Falkenberg, Herzberg und Liebenwerda sowie drei weitere sächsische Bürgermeister kritisieren die Pläne des Zweckverbands und setzten Freitag am Falkenberger Bahnhof eine Pressekonferenz unter dem Titel "Warum abgehängt, wenn wir verbunden bleiben können?" an, zu der auch die Verkehrsminister beider Länder sowie Bundestagsabgeordnete aus Nordsachsen und Südbrandenburg eingeladen waren.

"Wir müssen unseren Bürgern ermöglichen, die Firmen und Unternehmen in der Region auch zu erreichen und das geht nur über die Bahn", sagt Falkenbergs Bürgermeister Stephan Bawey. "Insgesamt wird diese Region ab 2026 an Bedeutung erlangen und mit einem Mal kappt man auf der anderen Seite die Verbindung, auf die hier so viel aufgebaut ist."