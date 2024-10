Mehrere Brandenburger Bürgermeister aus dem Landkreis Elbe-Elster fordern, dass die Leipziger S-Bahnline S4 auch nach 2026 bis nach Falkenberg führt. Dazu haben die Bürgermeister von Falkenberg, Herzberg und der Verbandsgemeinde Liebenwerda, sowie drei weitere sächsische Bürgermeister einen Brief verfasst, der am Donnerstag an Politiker, Ministerien und auch an den rbb verschickt wurde.



Der Brief ist gerichtet unter anderem an den Landrat von Elbe-Elster, Christian Jaschinski, und an den sächsischen Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig. Anlass für den Briefs sind Recherchen des MDR, die ergeben hatten, dass die S4 Haltepunkte nördlich von Torgau ab 2026 nicht mehr bedienen soll. Aktuell fährt die S4 von Falkenberg unter anderem über Torgau, Eilenburg und Leipzig bis nach Markkleeberg-Gaschwitz.



In dem Brief wird der Plan, die Strecke der S4 zu kürzen, scharf kritisiert. So werde Falkenberg dadurch nur noch alle zwei Stunden durch einen Regionalexpress bedient. "Dies ist für die Anbindung des Eisenbahnknotenpunkts Falkenbergs in der Verbandsgemeinde Liebenwerda, der Kreisstadt Herzberg (Elster), dem Bundeswehrstandort Holzdorf-Schönewalde und der Gemeinde Beilrode an die Entwicklungsregion Leipzig nicht hinnehmbar!", heißt es in dem Brief.