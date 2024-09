Jetzt live: rbb-Sondersendung zur Landtagswahl in Brandenburg

So 22.09.24 | 18:14 Uhr

Ergebnisse, Reaktionen, Analysen: Das rbb Fernsehen berichtet am Wahltag umfangreich zur Landtagswahl in Brandenburg. rbb|24 streamt die Sondersendungen ab 17:45 Uhr live.

Am Wahltag berichten rbb und ARD in der gemeinsamen Wahlsendung ab 17.45 Uhr bis 19.30 Uhr über den Wahlausgang und präsentieren Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen.

Am 22. September wählen die Brandenburgerinnen und Brandenburger einen neuen Landtag. Die Wahl wird Schwerpunkt in allen rbb-Angeboten. Der rbb berichtet dabei wie bei allen Themen: unabhängig, kritisch und unvoreingenommen. Ein paar Besonderheiten gibt es allerdings.

Die Wahl in Brandenburg: So berichtet der rbb

Am späten Abend werden dann in der Spätausgabe von rbb24 von 21:30 bis 22:15 Uhr und noch einmal ab 23:30 Uhr die Ergebnisse des Tages zusammengefasst.

Am Tag nach der Wahl folgen Analysen der Wahl in allen rbb-Angeboten und in einem rbb24 Spezial im rbb Fernsehen (20:15 Uhr live).