Trotz Lockerungen kein Kita-Normalbetrieb in Brandenburg

Brandenburger Kitas werden noch nicht innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen zum Normalbetrieb zurückkehren. Es werde "mindestens bis in den Sommer dauern, bis wir diese Phase erreichen", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in der rbb-Sendung "Brandenburg aktuell".