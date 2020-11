Wenn der coronabedingte Teil-Lockdown in Deutschland verlängert wird, sollen betroffene Unternehmen im Dezember weiter Finanzhilfen vom Bund bekommen. Es sollen Hilfen in Höhe von voraussichtlich 17 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

Auch Unternehmen und Selbstständige, die mittelbar vom Teil-Lockdown betroffen sind, sollen ab Ende der kommenden Woche Anträge stellen können. Voraussetzung ist, dass sie regelmäßig mindestens 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen. Das könne beispielsweise Tontechnikern, Messebauern, Beleuchtern und Wäschereien helfen, sagte Steinbach. Anders als die Soforthilfe im Frühjahr richte sich die Novemberhilfe aber nicht pauschal an alle Solo-Selbstständigen in allen Branchen.

Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns würden Gastronomiebetriebe sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, die seit Anfang November dicht sind, weiter geschlossen bleiben. Die Verlängerung der Maßnahmen soll dafür sorgen, die Corona-Lage signifikant zu verbessern.

Die Verlängerung des Teil-Lockdowns in Deutschland bis kurz vor Weihnachten ist so gut wie sicher. Die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich am Montagabend darauf, dass die bis Ende November befristen Maßnahmen bundesweit zunächst bis zum 20. Dezember fortgeführt werden sollen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Eine endgültige Entscheidung soll es bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ländern am Mittwoch geben.