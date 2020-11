Bild: dpa/B. Pedersen

Regeln ab November - Neue Corona-Auflagen: Nutzer fragen, rbb|24 antwortet

02.11.20 | 19:54 Uhr

Die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona bringen die Bürger in eine Ausnahmesituation. Über das Webangebot und die Social-Media-Kanäle erreichen den rbb viele Fragen: Was ist noch erlaubt? Wie sollen wir uns verhalten? An dieser Stelle finden Sie Antworten.

Vielen Dank für Ihre Fragen und Ihr Interesse! Alle Antworten beziehen sich auf den Stand des Tages, an dem sie jeweils beantwortet wurden. ### Montag, 2. November ### Morgaine (Schönwalde-Glien): Wie viele Haushalte dürfen sich drinnen und draußen treffen? Im ersten Teil der Berliner Infektionsschutzverordnung findet sich unter §1 (4) folgende Erläuterung. "Der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien, insbesondere auf Straßen, Wegen, Plätzen und in Grünanlagen ist nur allein […] oder für Angehörige des eigenen Haushaltes und zwei weitere Personen aus verschiedenen Haushalten oder eines weiteren Haushaltes gestattet; es gilt eine Personenobergrenze von höchstens zehn zeitgleich anwesenden Personen." In einer Mitteilung vom 29.10.2020 [berlin.de] heißt es: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum und im Innenraum ist nur allein oder mit Personen des eigenen Haushalts und zwei weiteren Personen aus verschiedenen Haushalten oder ein Haushalt plus ein weiterer Haushalt (maximal zehn Personen) erlaubt. Im Gesetz und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg heißt es dagegen unter §4 Punkt 1: "Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts gestattet, jedoch nur mit höchstens bis zu zehn Personen." Björn (Frankfurt an der Oder): Dürfen Schüler aus Polen weiterhin Schulen im deutschen Grenzgebiet besuchen? Für Pendler gibt es eine Ausnahmeregelung, die besagt, dass Schüler, Studenten und Berufspendler aus Polen die Grenze zu Deutschland ungehindert passieren dürfen. Für sie gilt die Quarantänepflicht nicht.

Anja (Berlin): Bleiben Solarien geöffnet? In der Berliner Verordnung sind Solarien nicht gesondert aufgeführt. Allerdings ist vermerkt: Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden noch ihre Dienste anbieten. In der Brandenburger Verordnung sind Solarien unter "Schließanordnung" aufgelistet. Demnach sind sie für den Publikumsverkehr zu schließen. Manuel K.: Dürfen Gottesdienste im geschlossenen Raum stattfinden? In Berlin dürfen drinnen und draußen Gottesdienste stattfinden, es gelten keine Obergrenzen. Allerdings müssen die festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehalten werden. Für Brandenburg gilt: Veranstalter von religiösen Veranstaltungen außerhalb und innerhalb von Kirchen, Moscheen oder Synagogen und anderer Glaubensgemeinschaften sowie von nicht-religiösen Hochzeiten und Bestattungen haben auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts Folgendes sicherzustellen: Die Teilnehmenden müssen das Abstandsgebot einhalten, der Aufenthalt der Teilnehmenden muss gesteuert und beschränkt werden, jeder muss eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und es müssen die Personendaten für eine mögliche Kontaktnachverfolgung erfasst werden. Das bedeutet: Trauungen, Taufen und Beerdigungen können unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln mit Gästen weiter stattfinden. Mirko E. (Cottbus): Dürfen Zoos und Tierparks öffnen? Zoo und Tierpark Berlin bleiben geöffnet. Geschlossen sind dagegen das Aquarium und die Tierhäuser sowohl im Zoologischen Garten als auch im Tierpark Berlin Friedrichsfelde. In Brandenburg sind indes Tierparks, Zoologische Gärten und Botanische Gärten laut neuer Corona-Verordnung für den Publikumsverkehr geschlossen. Sabine A. (Berlin): Ich habe eine Frage zur neuen Pflicht zur Selbstquarantäne in Berlin für Corona-Positive plus direkte Kontaktpersonen: Werden diese Quarantänetage dann auch ab dem Zeitpunkt berechnet? Sonst ging (glaube ich), die Quarantäne von 14 Tagen ja meist erst mit der offiziellen Anordnung los...? Die Kassenärztliche Vereinigung schreibt dazu auf ihrer Onlineseite: Die Berliner Bezirke haben Verfügungen erlassen, nach denen sich bestimmte Personengruppen unverzüglich in Quarantäne (Isolation) begeben müssen. Es bedarf keiner Anordnung von Quarantäne durch das Gesundheitsamt bei: 1.) "Positiv auf das Coronavirus getesteten Personen", sie müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben, sobald ihnen das Ergebnis bekannt ist. 2.) Verdachtspersonen, die Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigen, auch sie müssen sich unverzüglich nach Test in Quarantäne begeben. Und 3.) "Enge Kontaktpersonen (Kategorie 1 nach Definition des RKI)" müssen sich in Quarantäne begeben, sobald das Gesundheitsamt sie als enge Kontaktpersonen festgelegt hat und sie darüber informiert wurden. Es wird aber dennoch empfohlen, bei einem bekannten, engen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person sich selbstständig in Quarantäne zu begeben, noch bevor diese angeordnet wird.

Bitte schreiben Sie zu diesem Beitrag in die Kommentare nur weitere offene Fragen. Klassische Kommentare und reine Meinungsäußerungen werden an dieser Stelle nicht freigeschaltet. Wegen der Vielzahl der Anfragen ist eine persönliche Beantwortung nicht möglich. Viele Fragen werden uns mehrfach gestellt - schauen Sie also gern oben im Text nach, ob es auf Ihre Frage bereits eine Antwort gibt. An dieser Stelle beantworten wir Fragen nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage der in Brandenburg und Berlin geltenden Verordnungen zur Eindämmung von Corona. Bei unseren Antworten handelt es sich ausdrücklich um keine Rechtsberatung und wir übernehmen für die Richtigkeit der Angaben keine Haftung. Insbesondere treffen wir keine Aussagen in Bezug auf etwaige Bußgelder, übernehmen auch insoweit keine Haftung.