Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, ab Januar einen ebenso strikten Lockdown-Plan gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verfolgen wie etwa Sachsen. Sie sei dafür, Schulen, Kitas und den Einzelhandel schnellstmöglich zu schließen, sagte sie am Mittwochmorgen dem rbb.

"Die Zahlen in Berlin zeigen, dass der Lockdown light leider mehr Leid war als Lockdown", so Kalayci auf Radioeins. Zwar seien die Zahlen leicht runtergegangen, aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. "Deswegen brauchen wir weitere Einschränkungen."

Anhand von Mobilitätsdaten könne man sehen, dass die Menschen ihre Kontakte kaum eingeschränkt hätten. So habe man im März sehen können, dass die Mobilität um 40 Prozent gesunken sei, im November dagegen nur vier bis zehn Prozent. "Wir müssen hier nachsteuern", erklärte die Senatorin weiter - und zwar so schnell wie möglich.

Sie kündigte zudem an, dass man am kommenden Dienstag im Senat erneut über härtere Maßnahmen diskutieren und beschließen wolle. "Der Ausblick Richtung Weihnachten und Neujahr birgt sowohl Chancen als auch Risiken", so Kalayci. Sie rief unter anderem Betriebe dazu auf, die Entschleunigung etwa für Betriebsferien zu nutzen oder die Mitarbeitenden vermehrt ins Homeoffice zu schicken. Gleichzeitig appellierte sie an die Bürger und Bürgerinnen, Weihnachts- und Silvesterpartys zu entzerren und nicht auf der Straße zu feiern.