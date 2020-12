Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) berät am Mittwoch und Donnerstag mit Verbänden der Schulleiterüber über längere Weihnachtsferien in Berlin. Nach Angaben der Senatorin geht es darum, Kontakte in den Schulen und die Fahrten von Schülern durch die Stadt zur Schule zu reduzieren.



Besprechen will die Senatorin unter anderem, wie Schüler in einer zusätzlichen Ferienwoche Lernangebote bekommen könnten. Ziel sei es, dass keine Lücken entstehen. Darüber hinaus ist in der Diskussion, in der zweiten Woche nach den regulären Ferien in den Hybridunterricht einzusteigen.