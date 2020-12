Für wen die ersten Impfdosen in Berlin ausreichen sollen

Laut einem Papier der Gesundheitsverwaltung, das rbb|24 vorliegt, könnten alle Menschen aus sogenannten vulnerablen Gruppen, die das wollen, in einem ersten Schritt geimpft werden.

Der Aufbau der sechs Impfzentren in Berlin ist in vollem Gang. Denn Mitte Dezember sollen sie fertig sein, damit es sofort losgehen kann. Voraussetzung dafür ist, dass ein Impfstoff bis dahin zugelassen ist und die für Berlin kalkulierten 900.000 Impfdosen auch ankommen.

In einem ersten Schritt sollen auch Mitarbeitende von stationären und ambulanten Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Altenheimen und Arztpraxen geimpft werden. Ihre Zahl schätzt die Gesundheitsverwaltung auf mindestens 107.216. Hinzu kommen 70.767 Personen, die in "Bereichen der Daseinsvorsorge" arbeiten, beispielsweise im Supermarkt, und die "zur Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen" gebraucht werden, wie Mitarbeitende des Justizvollzugs.

Insgesamt sollen also laut den Berechnungen der Gesundheitsverwaltung in einem ersten Schritt 564.867 Menschen geimpft werden. Die Impfung bleibt dabei freiwillig und muss in zwei Schritten verabreicht werden.

Damit wären es mehr zu impfende Menschen als Impfdosen. Die Gesundheitsverwaltung zieht aber auch die Umfragen des ARD-Deutschlandtrends [tagesschau.de] aus dem November hinzu und wendet sie auf Berlin an. Dort gaben gut 70 Prozent der Menschen in Deutschland an, sich wirklich oder wahrscheinlich piksen zu lassen.