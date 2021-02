Kai Maaz: Das können wir noch nicht genau sagen, weil wir keine verlässlichen Daten haben, weder für die gesamte Republik noch für Berlin und Brandenburg. Was wir aber aus internationalen Studien wissen ist, dass allein die acht Wochen Schulschließung im letzten Jahr zur Verlangsamung der Lernraten geführt haben, dass sich Lernrückstände entwickelt haben und dass diese unterschiedlich ausfallen. Bei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern und auch bei solchen aus sozial benachteiligten Familien sind diese Rückstände größer. Wenn die Ergebnisse der internationalen Studien auch auf Deutschland zutreffen – und ich wüsste nicht, warum das nicht so sein sollte – dann wird sich die Leistungsheterogenität in den Schulklassen und in den Lerngruppen nach der Pandemie vergrößern.

Kai Maaz ist ein deutscher Bildungsforscher. Seit 2013 ist er Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation.

Eine zentrale Forderung der von Ihnen geleiteten Expertenkommission ist, dass möglichst schnell die Lernstände der Schülerinnen und Schüler erfasst werden. Wie soll das praktisch laufen?

Es gibt ja auch in Berlin und Brandenburg in den verschiedenen Jahrgangsstufen die Verfahren der Lernstandserhebung. Die sind in meinen Augen auch jetzt das richtige Instrument. Dabei geht es gar nicht darum, das standardisiert über alle Schulen des Landes durchzuführen. Stattdessen sollen die einzelnen Schulen möglichst schnell Kenntnis über den individuellen Leistungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler erhalten.



Die wirkliche Herausforderung ist aber – und da brauchen wir möglicherweise auch hier in der Region ein Umdenken –, dass die Ergebnisse stärker dafür genutzt werden müssen, den Unterricht zu verbessern. Wir müssen also überlegen: Wie kann ich Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Lernrückständen besser fördern? Welche Angebote habe ich? Was halten die Landesinstitute an didaktischen Materialien und an Fördermöglichkeiten bereit?



Insgesamt müssen wir Diagnose und Förderung viel mehr als Einheit denken und miteinander verbinden. Das wird sich sicherlich kurzfristig nicht perfekt umsetzen lassen. In manchen Bundesländern gibt es hierzu aber schon einen größeren Erfahrungsschatz, wovon auch die anderen profitieren können. Dort wird das Ganze als Chance wahrgenommen und nicht als ein Kontroll- und Evaluationsinstrument.