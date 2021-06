Kernzitat: "Der Schutzmann an der Ecke muss wieder zum normalen Straßenbild gehören."



Sicherheit und Recht und Ordnung: Für die CDU ist das Herzenssache - und die Polizei ist ihr Garant. Keine andere Partei geht so tief ins Detail: 1.000 zusätzliche Stellen, bestmögliche Ausrüstung, ein neues Polizeigesetz, und in den Bezirken eine Stadtpolizei der Ordnungsämter.



Allein zwölf Maßnahmen nennt das Wahlprogramm, um die Polizei zu stärken, plus 36 weitere Vorschläge für noch mehr Sicherheit. Von Taser bis Bodycam, von IT-Modernisierung bis zum Polizei-Ehrenmal. Schluss mit dem Misstrauen gegenüber der Polizei, lautet das Credo.



Wo andere Parteien Videoüberwachung begrenzen wollen, fordert die CDU "Videoschutz", flächendeckend an allen kriminalitätsbelasteten Orten. Wo andere gegen Staatstrojaner wettern, fordert die Union die Quellen-Telekommunikationsüberwachung auch zur Prävention.



Gefährder sollen "hinreichend lange" in Präventivhaft, gegen Clankriminalität soll es eine Sondereinheit geben und eine Initiative für mehr Vermögensabschöpfung.



Statt Legalisierung von Cannabis will die CDU null Toleranz und Strafverfolgung schon ab fünf Gramm Eigenbedarf.



Auch den Verfassungsschutz will die CDU stärken. Rechtsextremistische und antisemitische Veranstaltungen sollen untersagt, die Al-Nur-Moschee soll möglichst geschlossen werden und für linke Gewalttäter soll es eine eigene Gefährderdatei geben.