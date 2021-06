Kernzitat: "Dort, wo das Land Berlin direkt die Arbeitsbedingungen in der Privatwirtschaft beeinflussen kann, muss dies zugunsten der Beschäftigten erfolgen."



Die Linke erklärt sich in ihrem Wahlprogramm zur Anwältin der Beschäftigten. Neue Arbeitsformen in den digitalen Branchen, die aus Sicht der Linken oft nicht sozial abgesichert sind, betrachtet sie genauso mit Argwohn wie schlechte Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich.



Potenzial für Berlin sieht die Partei dennoch in der Digital-, Medien- und Kreativwirtschaft. Allerdings müsse deren Wachstum so gesteuert werden, dass unter anderem Klimaziele erreicht würden. Fördergelder will die Partei gezielt einsetzen - und beispielsweise keine Unternehmen mehr öffentlich fördern, die weniger als den Landesmindestlohn von 12,50 Euro zahlen.



Einen weiteren Steuerhebel sieht die Linke in der Idee einer landeseigenen Berliner Industrie-Holding. Über diese solle sich Berlin an Unternehmen beteiligen, die in der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Von den Beteiligungen verspricht sich die Partei wiederum, künftig Einfluss auf die Firmen auszuüben, um beispielsweise die betriebliche Mitbestimmung von Beschäftigten und die Tarifbindung voranzutreiben.