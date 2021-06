Kernzitat: "Unter der Klimakrise leiden diejenigen am meisten, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben."



Die Linke will beim Klimaschutz zweistufig vorgehen: Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 70 Prozent sinken. 2040 soll Berlin klimaneutral sein. Klimaschutz soll als Ziel in die Landesverfassung.



Umweltschutz müsse mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft werden, fordert die Partei. Wer arm ist, lebe häufiger in einer Umwelt, die krank mache. Deshalb müssten Luftverschmutzung, Lärm und Folgen des Klimawandels in besonders belasteten Stadtquartieren besonders bekämpft werden.



Die Partei plant, die Mittel für die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude "deutlich" zu erhöhen. Die Sanierungen sollen für die Mieter "weitgehend" warmmietenneutral erfolgen.



Geht es nach der Linken wird der Steinkohleausstieg beschleunigt. Das Kraftwerk Moabit könnte bis 2025 und der Block Reuter-West bis 2028 abgeschaltet werden. Mit einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, ob der Erdgasausstieg bis 2040 machbar ist.



Die Linke fordert eine Solarpflicht für Neubauten (vom Senat bereits beschlossen), mehr Windkraftanlagen und mehr Mieterstrommodelle.



Der Auto-Verkehr in der Stadt soll nach den Vorstellungen der Partei so reduziert werden, dass künftig 86 Prozent aller Wege zu Fuß, auf dem Rad oder per Bus und Bahn zurückgelegt werden.