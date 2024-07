Knappe Mehrheit für CDU/FDP-Fraktion in Brandenburg an der Havel

Die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung in Brandenburg an der Havel ist zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Bei den Kommunalwahlen hatten zwei Parteien gleich viele Sitze errungen.

Vier Wochen nach den Kommunalwahlen hat in Brandenburg an der Havel am Montagabend die erste Versammlung mit den neuen Stadtverordneten getagt. CDU und AfD hatten sich in der Stadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und je elf Sitze in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) errungen. Doch im letzten Moment bekam die CDU einen Sitz mehr.