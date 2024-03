Steffen Berlin Mittwoch, 13.03.2024 | 14:54 Uhr

Ihre persönliche Einschätzung dürfen Sie haben und kundtun. Ob die AfD tatsächlich rechtsextrem ist, also gewillt die FDGO abzuschaffen, entscheidet am Ende einzig und alleine das BVerfG in Karlsruhe, kein Verfassungsschutz, keine Presse und keine Politiker. Die Forderungen der AfD sind in ganz Europa gelebte Realität, ohne dass diese Staaten in die Diktatur abgeglitten wären oder Grundrechte der EU verletzen. Auch die Begründungen des VS, soweit sie denn überhaupt veröffentlicht wurden, sind in weiten Teilen wenig überzeugend, da sie Formulierungen interpretieren, was als juristischer Beweis untauglich ist. Da weite Teile der Bevölkerung große Teile des AfD-Programms grundsätzlich mittragen, gehört das folglich auch zur Demokratie, was ja nichts anderes bedeutet als Herrschaft des Volkes. Ob Ihnen dies4e Positionen gefallen, ist dabei unerheblich, denn Anderen gefallen sie. Die Politik der Grünen finden auch nicht alle toll.