Tischtennisspielerin Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside hat bei den European Games im polnischen Krakau die Goldmedaille im Mixed gewonnen und somit ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelöst. Gemeinsam mit dem Einzel-Europameister Dang Qiu aus Düsseldorf schlug sie am Montagabend im Finale die ungarische Kombination Nandor Ecseki und Dora Madaras souverän mit 3:0 (11:9, 11:6, 13:11).

Schon im Jahr 2021 waren Mittelham und Dang Qiu Mixed-Europameister geworden. Mit dem TTC Eastside gewann die 26-Jährige zudem mehrfach die deutsche Meisterschaft. Bereits bei den Olympischen Spielen in Tokyo war sie Teil des deutschen Teams, kam aber als vierte Frau nicht zum Einsatz. Im Mixed-Wettbewerb wird sie in Paris nun sicher an der Platte stehen können.