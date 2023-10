Die Diskussionen nach dem Kuss-Vorfall bei der Fußball-WM zeigen: Auch im Jahr 2023 ist noch nicht jedem klar, was eine Grenzüberschreitung ist. Auch Frauen im Berliner und Brandenburger Fußball berichten von Sexismus im Alltag und in Sportstrukturen. Von Simon Wenzel

Die Diskussionen um das Thema der letzten Wochen im Weltsport waren für Frauen und Fußballerinnen teilweise schwer zu ertragen. Da werden die spanischen Nationalspielerinnen zum ersten Mal Weltmeisterinnen - und dann passiert auf der Siegerehrung ein Skandal, der das überlagert: Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales küsst die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund – gegen ihren Willen. Im Anschluss weigert er sich auch noch zurückzutreten und bekommt dafür sogar Unterstützung, zum Beispiel aus Deutschland vom Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Der befand: "Was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub - absolut okay."

Ihre Kritik an Luis Rubiales und dem spanischen Fußballverband in Folge des Kuss-Skandals fiel deutlich aus. Im Interview spricht Tabea Kemme nun über Sexismus im deutschen Fußball und darüber, wen sie nun in der Pflicht sieht.

"Das, was jetzt bei der Siegerehrung der Weltmeisterschaft passiert ist, war wieder etwas, was total die Relevanz von dem, was wir damals gemacht haben, gezeigt hat", sagt vom Dahl. Auch, weil die erhoffte deutliche Distanzierung Fußball-Deutschlands von Fußball-Funktionär Luis Rubiales und seiner Tat auf sich warten ließ.

Vom Dahl, die derzeit bei Türkiyemspor in Berlin spielt, hat vor zwei Jahren erstmals öffentlich thematisiert, dass es in ihrem Sport immer noch sexistisch zugeht. Damals noch als Spielerin von Berolina Mitte rief vom Dahl mit anderen Spielerinnen eine Kampagne unter dem Titel "Clubs for Change" ins Leben, um auf Sexismus im Frauen-Fußball aufmerksam zu machen.

"Es war eigentlich klar, was da passiert ist und dass das überhaupt nicht in Ordnung war“, sagt die Fußballerin. Das an den Vorfall anschließende Verhalten und die zögerliche Reaktionen innerhalb der Fußballwelt hätten dann "vielleicht doch so ein bisschen den Status Quo wiedergegeben". Offensichtlich sei es weiterhin so, "dass Grenzüberschreitungen vielleicht doch nicht so klar sind für einige und dass da noch viel Aufklärungsbedarf herrscht", sagt vom Dahl.

Häfner, die sich nicht nur bei Turbine engagiert, sondern auch parteipolitisch in der SPD-Frauenorganisation (ASF), sieht verschiedene Arten von Sexismus, denen Frauen im deutschen Fußball ausgesetzt sind. So gebe es übergreifend einen "strukturellen Sexismus", bei dem Spielerinnen benachteiligt würden, weil sie in Frauen-Teams spielen und diese in den meisten Vereinen hinter den Männer-Mannschaften zurückstecken müssten: "Sie haben die schlechteren Trainingszeiten, die schlechteren Kabinen - die Rahmenbedingungen unterscheiden sich einfach deutlich von dem, was den Männern zur Verfügung steht." Hier sehe sie "Unrechtsverhältnisse im System, die vielleicht weniger direkt mit dem Wort Sexismus zu beschreiben sind, aber dazu beitragen", so Häfner. Die Frauen würden schließlich in den Strukturen herabgesetzt.

Besonders im Leistungssport seien Frauen auf ein Unterstützungssystem angewiesen, in dem viele Männer tätig seien, sagt Häfner: Trainer, Funktionäre, Physiotherapeuten, Menschen die den Weg für die sportliche Karriere bereiten. In den ersten beiden Ligen beispielsweise sind derzeit 20 von 26 Chef-Trainern Männer, eine durchaus repräsentative Quote, wie Stichproben in tieferen Ligen nahelegen. Ein Ungleichgewichtig, dass Sexismus befördern könnte.



Darüber hinaus seien Frauen aber auch im Alltag Sexismus ausgesetzt: "Sexualisierende Werbung, Sprüche oder blöde Witze auf Kosten von Frauen: Das alles spielt sich natürlich auch im Sport ab. Es ist ja kein anderes Universum", sagt Häfner.