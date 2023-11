Kann Union gegen Frankfurt nach elf Niederlagen in Serie wieder gewinnen?

Am Samstag trifft der 1.FC Union auf Eintracht Frankfurt. Nach elf Pflichtspielniederlagen in Folge hoffen die Union-Fans endlich auf ein Erfolgserlebnis. Mit der Eintracht kommt aber ein gefährlicher Gegner nach Köpenick. Jetzt live hören und Ticker.

Der Trainer Urs Fischer bekam vorab vom Vereinspräsidenten Dirk Zingler den Rücken gestärkt: Man halte aber nicht aus Dankbarkeit für seine Leistungen in der Vergangenheit zu Fischer, sagte Zingler in Unions Stadionmagazin, "sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann."

Der 1. FC Union will gegen Eintracht Frankfurt endlich den Erfolg zurück. Nach wettbewerbsübergreifenden elf Niederlagen in Folge hoffen die Köpenicker gegen Eintracht Frankfurt auf die sportliche Wende.

Nach dem Pokal-Aus in Stuttgart und der elften Pleite in Serie stellte sich Union-Präsident Dirk Zingler demonstrativ hinter Trainer Urs Fischer. Mit Frankfurt treffen die Eisernen nun aber auf einen stabilen und gefährlichen Gegner.

Nach dem langen Negativlauf findet sich Union in der Bundesliga mittlerweile auf dem 16. Tabellenplatz wieder. Der VfL Bochum gewann am Freitagabend gegen Darmstadt und zog deshalb an den Eisernen vorbei.

Urs Fischer muss im Mittelfeld auf den rotgesperrten Rani Khedira verzichten. Ersetzt wird Khedira durch Alex Kral. Janik Haberer nimmt zunächst auf der Bank Platz, für ihn spielt im Mittelfeld Benedict Hollerbach. Im Angriff bekommt der zuletzt suspendierte David Datro Fofana die Chance neben Sheraldo Becker.

Unions Defensive sollte aber gewarnt sein vor den schnellen Frankfurter Angreifern. Besonders der ägyptische Mittelstürmer Omar Marmoush (vier Saisontore) zeigte sich zuletzt in blendender Verfassung. Frankfurt ist zudem seit fünf Spielen ungeschlagen. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei.