Viktoria scheitert im DFB-Pokal an Jena - Union souverän in der Liga

Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin ist im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen an Zweitligist FC Carl-Zeiss Jena mit 1:3 (1:2) gescheitert. Viktoria ging zwar in der 30. Minute durch Nina Ehegötz in Führung, doch im Laufe der Partie setzte sich die spielerische und körperliche Überlegenheit der Thüringerinnen durch, die am Ende verdient ins Viertelfinale einzogen.

Auf tiefem Geläuf im Stadion Lichterfelde kamen die Gastgeberinnen vor 1.050 Zuschauern gut in die Partie. Marlies Sänger (25.) und Aylin Yaren (27.) hatten erste gute Möglichkeiten. Nina Ehegötz, früher bei Turbine Potsdam, besorgte dann mit der dritten Chance das verdiente 1:0, als sie am Boden liegend Jenas Torfrau Jasmin Janning tunneln konnte.

Doch Jena baute danach mehr Druck auf und kam durch ein Eigentor zum Ausgleich: Sänger hatte unglücklich einen Schuss ins eigene Tor abgefälscht (39.). Kurz vor der Pause erzielte Jena dann durch einen sehenswerten Angriff über die rechte Seite die Führung. Stürmerin Hannah Mesch musste in der 45. Minute nur noch den Fuß hinhalten.

Nach der Pause setzte sich dann die Abgeklärtheit von Carl-Zeiss durch. Erneut war es die kräftige Stürmerin Mesch, die nach einer Einzelleistung per Flachschuss ins lange Eck zum 1:3 vollendete (65.). Viktoria stemmte sich in der Folge gegen die drohende Niederlage. Sänger kam elfmeterwürdig im Strafraum zu Fall, aber die Pfeife blieb stumm (75.). Yaren traf dann zehn Minuten später per Kopf zunächst die Latte, den Nachschuss klärte Jenas Torhüterin Janning per Fußabwehr (85.).

Carl-Zeiss konnte auf der Gegenseite seine guten Konterchancen nicht nutzen, und so blieb es beim verdienten 1:3 der Gäste. Für Viktoria geht es am 9. Dezember weiter in der Regionalliga Nordost gegen den 1. FFV Erfurt.