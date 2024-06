Die Footballer der Berlin Thunder haben im zweiten Saisonspiel der European League of Football (ELF) den ersten Sieg gefeiert. Bei der Heimspielpremiere gegen die Prague Lions kam das Team von der Spree im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu einem sicheren 48:17 (21:0)-Erfolg.

Von Beginn an zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck am Sonntag, dass sie gewillt war, gegen den Außenseiter von der Moldau den ersten Erfolg in der noch jungen ELF-Saison zu holen. Beide Teams waren mit einer Niederlage in die Spielzeit gestartet.