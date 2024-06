Die Potsdam Royals haben das Spitzenspiel am Samstag gegen die Dresden Monarchs deutlich mit 40:19 für sich entschieden. Es war das Aufeinandertreffen der bisher einzig ungeschlagenen Mannschaften der GFL Nordstaffel - nun hat Potsdam diese Bilanz exklusiv.

Nach dem ersten Viertel gab es in einem engen Spiel noch keine Punkte, es stand 0:0. Zur Halbzeit lagen die Royals im heimischen Stadion Sportpark Luftschiffhafen sogar mit 6:7 hinten, doch Trainer Michael Vogt muss in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn die Brandenburger drehten anschließend voll auf. Das dritte Viertel ging mit einem 22:0-Lauf klar an die Gastgeber, die im Schlussakt nichts mehr anbrennen ließen und letztendlich recht souverän mit 40:19 als Sieger vom Platz gingen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in einer zunächst defensiv geprägten Partie waren die Royals am Ende eine Nummer zu groß für Dresden, vor allem das Potsdamer Laufspiel machte am Samstag den Unterschied aus.