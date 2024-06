Jessica Pegula gewinnt Tennis-Finale in Berlin

So 23.06.24 | 16:22 Uhr

Die Weltranglisten-Fünfte Jessica Pegula hat das stark besetzte Tennisturnier in Berlin gewonnen. Die US-Amerikanerin bezwang am Sonntag im hochklassigen Finale des WTA-500-Turniers die Russin Anna Kalinskaja mit 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) und stimmte sich mit ihrem fünften Einzeltitel auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon ein.

Im dritten Satz hatte die 30-Jährige schon mit 1:4 zurückgelegen. Später wehrte sie mehrere Matchbälle ab und nutzte nach 2:38 Stunden schließlich ihre erste Chance zum Sieg.