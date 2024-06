Weltranglisten-Erste Swiatek sagt Teilnahme am WTA-Turnier in Berlin ab

Die Weltranglisten-Erste im Tennis, Iga Swiatek, hat kurzfristig ihre Teilnahme am WTA-Turnier am kommenden Wochenende in Berlin abgesagt. Die Polin, die letztes Wochenende die French Open gewonnen hatte, gab körperliche Erschöpfung als Grund an.

"Aufgrund meiner allgemeinen körperlichen und mentalen Erschöpfung nach neun intensiven Wochen muss ich leider von meiner Teilnahme in Berlin zurücktreten, um mich auszuruhen und zu erholen", wird Swiatek in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich hatte mich darauf gefreut, dort vor den Fans zu spielen, aber ich muss meiner Gesundheit Priorität einräumen, um die ganze Saison ohne Probleme spielen zu können."