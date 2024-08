56:21 gegen Hildesheim, 58:0 gegen die Berlin Adler, 74:20 gegen die Berlin Rebels oder sogar 96:14 gegen die Allgäu Comets. Wenn die Potsdam Royals in der German Football League (GFL) auf dem Platz stehen, dann geht es für die Gegner meist nur um Schadensbegrenzung.

Kein anderes Team hat in der aktuellen Saison so viele Punkte und Touchdowns in der höchsten deutschen Football-Liga erzielt wie die Mannschaft aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Dass beim Football so viele eigene Punkte erzielt werden, ist eher selten. Bei den Potsdam Royals endet aber fast jedes Duell mit einem sogenannten "50-Burger", das heißt sie erzielen in einem Spiel mehr als 50 Punkte.

Was für die Potsdamer Fans natürlich schön anzusehen ist, kommt aber nicht überall in Football-Deutschland gut an. Nach dem deutlichen Sieg bei den Allgäu Comets gab es vor allem in den sozialen Medien viel Kritik für die Royals. Man hat dem Team dort vorgeworfen, die Gegner zu demütigenden. Solche Spiele hätten nichts mit dem Gedanken von "Football is family" zu tun, der oft zitiert wird. Neutrale Footballfans hätten sich gewünscht, dass Potsdam irgendwann mal einen Gang runterschaltet, wenn sie einen Gegner derart dominieren.