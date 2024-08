German Football League - Potsdam Royals nach Kantersieg weiter ungeschlagen - Berlin Adler verlieren

Sa 17.08.24 | 19:42 Uhr

Bild: IMAGO / mix1

Die Potsdam Royals marschieren weiter durch die German Football League (GFL). Am Samstag schlugen die Brandenburger die Hildesheim Invaders mit 69:14. Nach den ersten beiden Vierteln stand es "nur" 17:0 für Potsdam, doch in der zweiten Hälfte drehten die Royals dann so richtig auf. Mit dem Sieg stellen die Royals ihre Saisonbilanz auf 10-0, womit sie die GFL-Gruppe Nord wenig überraschend anführen.

Die Berlin Adler mussten dagegen eine 0:17-Heimniederlage gegen die New Yorker Lions Braunschweig hinnehmen, nachdem sie schon zur Pause mit 0:10 in Rückstand gelegen hatten. In der Tabelle der Gruppe Nord belegen die Adler mit einer Bilanz von 4-6 nun den 5. Platz.

Royals kommende Woche in Braunschweig