Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat sich mit einer Niederlage von der EM-Bühne verabschiedet. Die gebürtige Berlinerin verlor am Freitag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gegen die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland im Achtelfinale mit 0:2 (12:21, 18:21).

Die Olympischen Spiele in Paris waren die letzten für die Berlinerin Laura Ludwig. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 wird ihre Karriere nach der laufenden Saison zu beenden. Im Interview mit rbb|24 spricht sie über Paris und ihre Zukunftspläne.

Ludwig, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird, hatte vor 20 Jahren ihr EM-Debüt gegeben. Seitdem gewann sie zehn Medaillen bei den kontinentalen Meisterschaften, viermal sicherte sie sich den Titel.

Auf ihrer Abschiedstour will die 38-Jährige noch das Elite16-Turnier in Hamburg (21. bis 25. August) und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) bestreiten.