Seit dem Sommer 2016 wird das Projekt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gefördert. Umgesetzt wird es durch die Sportjugend Berlin in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und Einrichtungen der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit.

"Die Teilnehmerbeträge sind sehr gering", sagt Suwelack. "Das ist so gewollt, so dass alle Kinder teilnehmen können – auch jene, die vielleicht nicht mit ihrer Familie in den Urlaub fahren oder deren Eltern nicht so viel Geld haben." Regulär beträgt die Teilnahmegebühr 80 Euro, ermäßigt mit dem "Berlinpass" 35 Euro.