Mmmh, lecker, 2. Liga. Wer ein romantisches Faible für Fußball hat, kann ja fast nicht anders, als bei der aktuellen Konstellation ins Schwärmen zu geraten. HSV, Schalke, Hertha, Braunschweig, der 1. FC Köln, Düsseldorf, Nürnberg, Karlsruhe: So viele klangvolle Namen, die fest verankert sind in der deutschen Fußball-Kultur.

Der Run auf die Arenen darf auch in dieser Spielzeit als gesichert gelten. Bereits in der vorigen Saison gab es Spieltage, an denen das Unterhaus mehr Besucher in die Stadien lockte als die Bundesliga.

Fans der Zweitligisten dürfen sich sogar doppelt freuen: Ihnen bleiben die ungeliebten Erstliga-Auswärtsfahrten an die Aller oder ans Elsterbecken erspart. (Ihnen sagt die Aller nichts? Das Elsterbecken auch nicht? Eben.)