Gleich der zweite Arbeitstag von Florian Raffel endet mit einem Polizeieinsatz. In der vergangenen Woche war er als ehrenamtlicher Sportdirektor beim Football-Klub Berlin Adler in Berlin-Wedding gestartet. Nach rbb|24-Informationen soll Raffel am Freitag die Polizei gerufen haben, weil er sich von Cheftrainer Zachary Cavanaugh und Co-Trainer Max Zimmermann bedroht gefühlt haben soll.



Wie Cavanaugh dem rbb erklärte, habe Raffel der Polizei gesagt, dass es den Versuch des gewaltsamen Eindringens in sein Büro gegeben haben soll, dazu Beleidigungen und Drohungen. Die Polizei bestätigte dem rbb auf Anfrage einen Polizeieinsatz in der Allée du Stade in Wedding am 23. August. Bei diesem seien auch zwei Strafanzeigen aufgenommen worden.

Die Einsatzkräfte sprachen ein Hausverbot des Vereins gegenüber Cavanaugh offiziell aus - kurz darauf wurde der Trainer entlassen.



"Er [Raffel, Anm.d.Red.] rief die Polizei und sagte, er fühle sich bedroht, weil mein Freund Max an die Tür geklopft habe", schildert Cavanaugh den Vorfall gegenüber rbb|24. Er behauptet, dass sein Co-Trainer angeblich nur eine Versicherungsangelegenheit mit Raffel habe klären wollen, dieser ihn aber nicht in das Büro gelassen habe. "Er wusste, wenn die Polizei kommt und er sagt, dass er sich bedroht fühle, müsse ein Polizeibericht geschrieben werden. Und das ist alles, was sie bräuchten, um mich zu feuern."

Doch warum sollte der Verein unbedingt seinen Trainer feuern wollen, obwohl es sportlich gut lief? Wie konnte es so weit kommen?