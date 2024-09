Turbine Potsdam hat die 3. Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Frauen-Bundesligist setzte sich in der 2. Runde bei Regionalligist Viktoria Berlin mit 2:0 durch und war in einem engen Spiel das vor allem effizientere Team.

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat das Ticket für die nächste Runde im DFB-Pokal gelöst. Die Brandenburgerinnen konnten am Sonntagnachmittag im Stadion Lichterfelde eine enge Partie gegen Regionalligist Viktoria Berlin mit 2:0 für sich entscheiden. Spielerisch waren die beiden Teams lange Zeit auf Augenhöhe, Turbine war mit den Treffern in der 3. (Irena Kuznezov) und 62. Minute (Mia Schmid) aber das effizientere Team.

Ein großer Qualitätsunterschied war nicht zu erkennen. Beide Teams versuchten, das Spiel vertikal zu überbrücken und auf dem Flügel durchzubrechen. Turbine wirkte etwas zwingender in den Aktionen, vor allem das frühe Pressing war oft von Erfolg gekrönt – Viktoria hatte Probleme, sich spielerisch zu lösen. Die Berlinerinnen hatten zwar viel Ballbesitz, aber nahezu keinen in gefährlichen Räumen. Anders Potsdam, das auf Konter lauerte und in der 30. Minute beinahe durch Valentina Limani das 2:0 erzielt hätte – ihr Versuch aus wenigen Metern ging knapp am Pfosten vorbei.

Anschließend übernahm Turbine etwas mehr Spielkontrolle und verwaltete die Führung bis in die Halbzeitpause.