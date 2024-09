Die U23 von Hertha BSC hat am Freitagabend die nächsten drei Punkte in der Regionalliga Nordost geholt. Am zehnten Spieltag schlug die Mannschaft von Cheftrainer Rejhan Hasanovic den FSV 63 Luckenwalde mit 2:1 (1:1).

Dabei begann das Spiel aus Sicht der Herthaner denkbar suboptimal. In der 22. Minute brachte Sofiene Rachid Jannene die Gäste aus Brandenburg in Führung. Doch die Blau-Weißen zeigten sich davon unbeeindruckt und drehten die Partie im Stadion auf dem Wurfplatz/Amateurstadion in der Folge zu ihren Gunsten: Eliyas Strasner sorgte in der 32. Minute für den Ausgleich - und Oliver Rölke traf kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:1-Endstand (49.).