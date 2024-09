In der Fremde ist Zweitligist Hertha BSC in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Im Olympiastadion zeigten die Berliner dagegen bisher umso durchwachsenere Leistungen. Nun kommt Elversberg, ein Team im "verflixten" zweiten Jahr.

"Wir sind gut in die Saison gekommen und haben in den ersten Spielen mehr Punkte gesammelt als im Vorjahr. Gegen Ulm mussten wir Federn lassen, da haben wir keine gute Partie hingelegt", sagt Dominik Sutter, der Elversberg seit 20 Jahren eng verfolgt und inzwischen ehrenamtlicher Fanbetreuer ist, im Gespräch mit dem rbb. "Man sagt ja generell, dass das zweite Jahr schwerer ist als das erste. Wir hatten auch den einen oder anderen schmerzhaften Abgang zu verkraften: mit Jannik Rochelt oder Paul Wanner, der ausgeliehen und nach einem Jahr wieder weg war. Trotzdem bin ich zuversichtlich, unser Trainerteam macht gute Arbeit."

Die SV 07 Elversberg ist mit einer durchwachsenen Bilanz in das "verflixte" zweite Jahr nach dem Zweitliga-Aufstieg gestartet, wie es im ungeschriebenen Fußball-Gesetzbuch steht. Nach den ersten sechs Spieltagen stehen ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen für die Saarländer zu Buche. Zuletzt setzte es eine 1:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Ulm. Mit sechs Zählern belegt die SVE nach aktuellem Stand - und vor dem Duell mit Hertha BSC am Sonntag (13:30 Uhr) im Olympiastadion - den 12. Platz der 2. Bundesliga.

Horst Steffen, seit knapp sechs Jahren als Cheftrainer im Amt, sitzt nach wie vor fest im Sattel, wenn man Sutter Glauben schenken darf. "Er ist ein sehr empathischer Trainer. Ich würde behaupten, er ist nach wie vor unumstritten. Wir haben zuletzt eigentlich auch immer gute Spiele geliefert – zum Beispiel auch gegen Fürth, wo wir leider nur einen Punkt mitgenommen haben", so der Elversberg-Experte.

Was sich dagegen sehr wohl verändert hat: das gewachsene (Zuschauer-)Interesse an der Sportvereinigung. "Wir sind direkt von der Regionalliga in die zweite Liga durchmarschiert. Das macht natürlich mit den Fans, die schon immer dabei sind, etwas. Man merkt aber auch den Wandel: Das Stadion ist eigentlich immer voll. Früher standen wir mit zwei- bis dreihundert Leuten im Heimbereich, jetzt haben wir regelmäßig die Hütte voll", sagt Dominik Sutter.

Die Reisefreudigkeit zu den Auswärtsspielen schwanke allerdings stark. "Man merkt schon, dass das Ganze viele Eventies anlockt. Gerade bei den ersten Auswärtsspielen dieser Saison hat man gemerkt, dass die Auswärtsfahrerzahlen ein klein wenig nach unten gegangen sind. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen: 'Jetzt habe ich in der zweiten Liga alles gesehen'."

Nichtsdestotrotz betont der Elversberg-Fan: "Es macht aber momentan wirklich viel Spaß. Die Stimmung in der Fanszene ist sehr gut, jeder Spieltag ist weiterhin ein Highlight."