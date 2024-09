Die BR Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Dem deutschen Rekordmeister gelang bei den Volleys Herrsching am Freitagabend im zweiten Saisonspiel mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) der zweite Sieg.

In der Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales, das der Hauptstadtklub am 3. März ebenfalls mit 3:0 gewonnen hatte, bot das Team von Trainer Joel Banks vor 1.800 Zuschauern in München über weite Strecken eine souveräne Vorstellung. Die Gäste traten ohne ihren etatmäßigen Libero Kyle Dagostino an, der eine leichte Gehirnerschütterung auskuriert. Den US-Amerikaner vertrat Adam Kowalski insgesamt solide.